28 жовтня, 11:00 - відкриття фотовиставки «Аргентина очима жінок-мисткинь»

Організатор: Посольство Аргентинської Республіки в Україні.

Спікер: пані Елена Летісія Мікусінскі - Посол Аргентинської Республіки в Україні.

Коротко. Посольство Аргентинської Республіки в Україні у співпраці з Асоціацією «Маріанне Аргентина» та аргентинським журналом "Be Cult" підготувало унікальну фотовиставку, присвячену різноманіттю та красі Аргентини та її мешканців.

Будуть представлені роботи наступних аргентинських фотохудожниць: Хісели Айзенштат, Стефані Феррон, Селін Фрерс, Еве Ґрінберґ, Нори Інієсти, Сулеми Маса, Патрісії Пароді та Ґрасіелли Рію.

Як повідомляють організатори, фотовиставка «Аргентина очима жінок-мисткинь» - це спроба показати творчий шлях кожної мисткині через їхні роботи, виконані в різних стилях та техніках, які передають досвід і почуття, відображаючи їхні погляди на Аргентину в обличчях, пейзажах та кольорах.

Виставка проходитиме з 28 жовтня до 11 листопада у вікнах та приміщенні Укрінформу.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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