27 жовтня, 13:30 - презентація видання Центру Разумкова «Економічні свободи для зміцнення соціально-економічного розвитку України в умовах глобальних трансформацій»

Організатори: Представництво «Фонду Фрідріха Наумана за свободу» в Україні; Центр Разумкова.

Учасники: Беате Апельт - керівниця проєкту в Україні та Білорусі «Фонду Фрідріха Наумана за свободу»; Юрій Якименко - президент Центру Разумкова, шеф-редактор журналу «Національна безпека і оборона», модератор; Василь Юрчишин - директор економічних і соціальних програм Центру Разумкова; Андрій Биченко - директор соціологічної служби Центру Разумкова; Ірина Бобух - завідувачка відділу економічного зростання та структурних змін в економіці Державної установи «Інститут економіки і прогнозування НАН України»; Євген Бублик - старший науковий співробітник відділу грошово-кредитних відносин Державної установи «Інститут економіки і прогнозування НАН України»; Сергій Кораблін - заступник директора з наукової роботи Державної установи «Інститут економіки і прогнозування НАН України»; Наталія Шелудько - завідувачка відділом грошово-кредитних відносин Державної установи «Інститут економіки і прогнозування НАН України».

Коротко. У дослідженні представлено аналіз формування суспільно-політичних і соціально-економічних засад нової економічної політики в умовах загострення глобальної конкурентності, соціально-економічних і суспільно-політичних потреб України у розбудові конкурентоспроможної держави і міцного людського капіталу.

У виданні також публікуються дані загальнонаціонального соціологічного опитування стосовно усвідомлення (владою і громадянським суспільством) соціально-економічних змін, спрямованих на послідовне звільнення бізнесу, підтримку конкурентоспроможності вітчизняного бізнесу, його міжнародну інтеграцію.

Дослідження здійснено у рамках спільного проєкту Представництва «Фонду Фрідріха Науманна за свободу» в Україні, Центру Разумкова, Державної установи «Інститут економіки і прогнозування НАН України».

Ознайомитись зі змістом видання можна на сайті Центру Разумкова за посиланням: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_Economic_freedom.pdf

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