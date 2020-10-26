26 жовтня, 11:00 - пресконференція на тему: “Порушення дня голосування на місцевих виборах 25 жовтня та результати спостереження ОПОРИ”

Організатор: Громадянська мережа ОПОРА.

Учасники: Ольга Айвазовська - голова правління Громадянської мережі ОПОРА; Олександр Клюжев - старший аналітик Громадянської мережі ОПОРА; Олександр Неберикут - аналітик Громадянської мережі ОПОРА.

Питання до обговорення:

- Як минув день голосування та ніч підрахунку голосів?

- З якими проблемами зіштовхнулися суб’єкти виборчого процесу за останню добу?

Коротко. Представники ОПОРИ розкажуть про зафіксовані порушення виборчого законодавства у день голосування та під час підрахунку голосів. Також експерти нададуть оцінку виборчому процесу та презентують результати проведеного спостереження на основі соціологічно обґрунтованої вибірки, що дасть можливість узагальнити інформацію про те, які порушення були найбільш поширеними по всій території країни.

Довідково. Спостереження ОПОРИ спрямоване на незаангажовану оцінку процесу підготовки та проведення виборів, сприяння чесним та вільним виборам, попередження порушень. Громадянська мережа ОПОРА проводить масштабну кампанію спостереження за черговими місцевими виборами, які відбудуться 25 жовтня. До спостереження залучено 188 спостерігачів по всій країні, а в день голосування до них долучаться короткотермінові спостерігачі. Крім того, ОПОРА також моніторить використання бюджетних ресурсів у цілях непрямої агітації, а громадські омбудсмени досліджують вільний доступ до виборчих дільниць та захищають виборчі права громадян.

За коментарями звертайтеся за тел.: 044 591 44 44, e-mail: info@opora.org.ua

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