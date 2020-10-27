«Після Путіна» - презентація книги американського дослідника

27 жовтня, 17:00 - презентація книги Германа Пірчнера «Після Путіна»

Організатори: Аналітичний Центр УКУ, Українське національне інформаційне агентство «Укрінформ».

Учасники: Герман Пірчнер - автор книги, автор передмови для українського видання; Олександр Литвиненко - директор Національного інституту стратегічних досліджень; Віталій Дем’янюк - член наглядової ради Чорнобильського інституту досліджень і розвитку, інженер і підприємець, меценат видання книги «Після Путіна».

Коротко. Книга «Після Путіна» - це опис сценаріїв розвитку Російської Федерації, після відходу одного з найвідоміших диктаторів сучасності, у перекладі Аналітичного Центру УКУ. Книга ставить низку незручних, проте дуже вчасних запитань:

- Як закінчить своє правління президент Путін?

- Як у цей час поводитимуться різні російські інститути (як армія, МВС і ФСБ, так і регіональні еліти й олігархи)?

- Як на ці події реагуватимуть інші зовнішні гравці, передусім США, ЄС і Китай?

- Які наслідки матимуть різні сценарії зміни влади у Росії для її сусідів (зокрема України та центральноазійських держав), а також для внутрішньої політики РФ?

Книга «Після Путіна» вийшла у Сполучених Штатах Америки у 2019 році. Її електронну версію можна придбати на сайтах Видавництва УКУ або Yakaboo.

Довідково. Герман Пірчнер-молодший є Президентом-засновником Американської ради зовнішньої політики (Вашінгтон, округ Колумбія, США) - одного з провідних мозкових центрів у США та у світовому вимірі, визнаний за компетенції щодо Росії, Південної Азії, Близького Сходу та Китаю, а також гібридної війни та кібервійни. Він вивчає Росію з 1982 року, і є автором кількох книжок про російську міжнародну та внутрішню політику. Його книга «Після Путіна» була опублікована в 2019-му у США і є важливим внеском у підготовку до світу без cумнозвісного багаторічного диктатора Росії.

Презентація відбуватиметься онлайн.

Для участі у заході необхідно зареєструватися за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvCI94y2-A3BeYTNUt43eRicoZPh7_AwR7RohGsx23GdHdFQ/viewform

Зареєстрованим учасникам надійде запрошення із посиланням доступу до події.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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