«Вистава-експеримент «Я та інший, або інклюзія в дії»: результати та плани проєкту

22 жовтня, 11:00 - онлайн-пресконференція, присвячена проєкту «Вистава-експеримент «Я та інший, або інклюзія в дії»

Організатор: Благодійне товариство «Джерела».

Учасники: Павло Рубан - член правління Благодійного товариства «Джерела», модератор; Роман Гондз - провідний фахівець з управління проєктами Українського культурного фонду; Раїса Кравченко - голова правління Благодійного товариства «Джерела»; Тамара Наук - керівник соціально-інтерактивного театру Благодійного товариства «Джерела»; Михайло Паламарчук - психолог проєкту «Вистава-експеримент «Я та інший, або інклюзія в дії»; Людмила Чепурна - заступник декана з виховної роботи факультету ФСІО НПУ імені М. П. Драгоманова; Тетяна Новицька - учасниця проєкту; Ярослава Кошова - учасниця проєкту.

Коротко. Учасники онлайн-пресконференції презентують досягнуті результати, продемонструють відео з реалізації проєкту, а також проінформують про подальші плани роботи соціально-інтерактивного театру Благодійного товариства «Джерела».

Проєкт «Вистава-експеримент «Я та інший, або інклюзія в дії» реалізується за фінансової підтримки Українського культурного фонду в рамках програми «Інклюзивне мистецтво».

Довідково. Як повідомляють організатори, соціально-інтерактивний театр Благодійного товариства «Джерела» створює умови для розвитку творчої особистості, забезпечує зайнятість, включення до місцевої спільноти тощо.

Український культурний фонд ‒ державна установа, створена у 2017 році як нова модель надання на конкурсних засадах державної підтримки та промоції ініціатив у сфері культури та креативних індустрій. Діяльність Фонду, відповідно до чинного законодавства, є невід’ємною частиною політики і визначених пріоритетів діяльності Міністерства культури та інформаційної політики України.

Додаткова інформація за тел.: 044-411-82-13, 0972260786 (Тамара), 0675065354 (Ольга), 0978250756 (Оксана).

Захід відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM.

Онлайн-пресконференція транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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