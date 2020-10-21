Презентація результатів дослідження «Культурні практики населення міста Києва та Київської області»

21 жовтня, 11:30 - презентація результатів соціологічного дослідження «Культурні практики населення міста Києва та Київської області»

Організатор: ГО «Демократичні ініціативи молоді».

Учасники: Леонід Чупрій - доктор політичних наук, професор, голова ГО «Демократичні ініціативи молоді», модератор; Катерина Настояща - кандидатка соціологічних наук, заступниця голови ГО «Демократичні ініціативи молоді»; Наталія Вихарева - менеджерка проєктів ГО «Демократичні ініціативи молоді».

До участі запрошені: Людмила Скокова - докторка соціологічних наук, доцентка, старша наукова співробітниця відділу соціології культури та масової комунікації Інституту соціології НАН України; Ярослава Музиченко - журналістка, етнологиня, громадська діячка; Віктор Карпов - доктор історичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин та суспільних наук Національного університету біоресурсів та природокористування України, засновник Асоціації реставраторів України та Асоціації мистецтвознавців, експертів, оцінювачів та реставраторів.

Довідково. У ході дослідження «Культурні практики населення міста Києва та Київської області» було здійснено порівняльний аналіз культурних практик мешканців Києва і Київської області, проаналізовані особливості культурних потреб різних соціальних груп, визначена залежність популярності різноманітних дозвіллєвих практик від віку, статі та типу поселення. Результатом дослідження стало визначення особливостей культурного дозвілля киян і мешканців області, характер їх дозвіллєвих звичок і традицій, типологізація груп за змістом і формами дозвілля тощо.

Як повідомляють організатори, аналіз виявлених проблем дозволив сформувати пропозиції і рекомендації щодо поліпшення ситуації і активізації розвитку культурної сфери та діяльності культурних закладів Київщини.

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У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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