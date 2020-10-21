21 жовтня, 13:00 - пресконфереція на тему: «Академічна доброчесність у системі забезпечення якості освіти. Презентація проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти»

Організатор: Американські Ради з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS.

Учасники: Андрій Вітренко – заступник міністра освіти і науки України; Сергій Квіт - голова Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти; Скотт Вітмор - заступник аташе з питань культури Посольства США в Україні; Ярема Бачинський - директор в Україні Американських Рад з міжнародної освіти; Яна Чапайло - менеджерка проєкту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic IQ), Американські Ради з міжнародної освіти; представники Міністерства освіти і науки України.

Додаткова інформація за тел.: (044) 289-39-52, 289-39-53

Акредитація ЗМІ обов'язкова до 18:00 20 жовтня за електронною адресою: asydoruk@americancouncils.org

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

Відео:

Адреса «Укрінформу»: вул. Б. Хмельницького, 8/16 (ст. м. «Театральна»)

Контактний телефон Прес-центру: (044) 299-03-32