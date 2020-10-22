22 жовтня, 9:30 - круглий стіл на тему: «Аналіз впровадження корпоратизації ДК «Укроборонпрому»

Організатор: Експертна організація StateWatch.

Учасники: Гліб Канєвський - голова Експертної організації StateWatch; Гражвідас Ясутіс - Женевський центр демократичного контролю за збройними силами (DCAF); Світлана Панаіотіді - заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, співавтор законопроєкту «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності» (№ 3822); Володимир Кострицький - помічник народного депутата, співавтор законопроєкту «Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності» (№ 3822); Артур Переверзєв - експерт Проєктного офісу реформ Міністерства оборони України (2015-2020).

До участі запрошенні: представники Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, Міністерства оборони України, Ради національної безпеки і оборони України, Офісу Президента України, Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони (НАКО), ДК «Укроборонпром», експерти.

Коротко. Під час круглого столу експерти StateWatch представлять результати моніторингу впровадження корпоратизації ДК «Укроборонпром», який був проведений протягом 2020 року.

Зокрема, будуть обговорені наступні питання:

Результати виконання Рамкового урядового плану заходів корпоратизації.

Останні концепції реформи ДК «Укроборонпром».

Перспективи законопроєкту № 3822.

Довідково. StateWatch – неурядова організація, створена у січні 2018 року. Організація покликана утвердити принципи Good Governance у роботі органів влади. Діяльність організації побудована на засадах політичної нейтральності і здійснюється за напрямком громадський контроль над бюджетними витратами в оборонній галузі.

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