20 жовтня, 12:30 - презентація проєкту “Віртуальний музей “Іван Франко у Києві”

Організатор: Міжнародний фонд Івана Франка.

Учасники: Володимир Бугров - член правління Фонду І. Франка, проректор КНУ ім. Т. Шевченка; Тамара Смовженко - член правління Фонду І. Франка, голова Львівського товариства у Києві; Ігор Курус - директор Міжнародного фонду Івана Франка; команда проєкту, освітяни та працівники музею; Яніна Алєєва - провідний фахівець з управління проєктами УКФ.

Коротко. Проєкт “Віртуальний музей “Іван Франко у Києві” реалізовує Міжнародний фонд Івана Франка за підтримки Українського культурного фонду.

Проєкт переміг у липні цього року в програмі УКФ «Створюємо інноваційний культурний продукт». Він має на меті в інтерактивній формі, з використанням технологій віртуальної та доповненої реальності, популяризувати постать Івана Франка та його родини як в Україні, так і за кордоном.

За задумом організаторів, проєкт матиме свою родзинку і стане не лише культурним столичним надбанням, але й цікавою локацією для відвідин.

Довідково. Український культурний фонд ‒ державна установа, створена у 2017 році як нова модель надання на конкурсних засадах державної підтримки та промоції ініціатив у сфері культури та креативних індустрій. Діяльність Фонду, відповідно до чинного законодавства, є невід’ємною частиною політики і визначених пріоритетів діяльності Міністерства культури та інформаційної політики України.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

Підсумкові матеріали:

Відео:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк