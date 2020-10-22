22 жовтня, 14:00 - онлайн-круглий стіл на тему: «Виклик вендорного фінансування в Україні»

Організатори: Проект USAID «Трансформація фінансового сектору», Асоціація «Українське об’єднання лізингодавців».

Учасники: Роберт Бонд - керівник Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору»; Марина Масіч - виконавчий директор Асоціації «Українське об’єднання лізингодавців»; Олександр Кощеєв - голова Ради Асоціації «Українське об’єднання лізингодавців»; Катажина Качмарек - експерт з вендорного фінансування Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору»; Пітер Заксе - директор, John Deere Україна; Богдан Скиба - керівник програми JCB Finance в Україні, АТ «Кредобанк»; Артур Загородников - заступник голови Правління АТ «Перший Український Міжнародний Банк»; Желько Гранатір - засновник ІнМед Україна, ексклюзивний дистриб’ютор Сanon Medical Systems

Коротко. Мета заходу: розпочати дискусію між лізинговими компаніями та вендорами щодо можливостей, які забезпечує вендорне фінансування в Україні; представити концепцію вендорного фінансування в Україні, що буде презентована Катажиною Качмарек, яка має понад 20 років міжнародного досвіду з управління програмами вендерного фінансування у лідера вендорного фінансування компанії DLL.

Для отримання посилання на трансляцію заходу необхідно обов’язково зареєструватися до 18:00 20 жовтня за електронною поштою: InfoUkraineFST@dai.com

Захід відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM.

Онлайн-круглий стіл транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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