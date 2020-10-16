16 жовтня, 12:30 - пресконференція на тему: “Україна вперше візьме участь у Європейському тижні регіонів та міст. Плани, перспективи, прогнози”

Організатор: Координаційна платформа Sustainable Ukraine.

Учасники: Катріона Мулан (Caitriona Mullan) — експерт ЄС з питань регіонального розвитку, місцевого самоврядування, охорони здоров’я, соціальної солідарності та громад; Євген Михальченко - засновник Східно-Європейської Асоціації розвитку водневої економіки; Зіновій Свереда - віцепрезидент Української кооперативної федерації; Яна Підлісна - Асоціація інвесторів та роботодавців України.

Коротко. Пресконференція, присвячена участі України в Європейському тижні регіонів та міст.

Європейський тиждень регіонів та міст (#EURegionsWeek) – це експертна платформа комунікацій та обміну ідеями, що об’єднує регіони та міста Європи, включно з їх політичними представниками, чиновниками, експертами та науковцями. Україна вперше братиме участь у Європейському тижні регіонів та міст консолідованою командою галузевих асоціацій та офісів.

Під час пресконференції лідери та засновники українських інноваційних проєктів нададуть огляд українських проєктів на Євротижні 2020: воднева та інноваційна економіка, сталий розвиток аграрного сектору та місцевих громад, спасіння Карпатських лісів.

Координаційна платформа Sustainable Ukraine - платформа, що об'єднує українські асоціації, компанії та громадян для участі в European Week of Regions and Cities (#EURegionsWeek).

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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