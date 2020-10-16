“Ігри Нескорених 2.0”.Про старт перших онлайн-змагань для поранених військовослужбовців та ветеранів

16 жовтня, 11:00 - пресконференція, присвячена старту перших онлайн-змагань для поранених військовослужбовців та ветеранів - “Ігри Нескорених 2.0”

Організатор: Міністерство у справах ветеранів України.

Учасники: Всеволод Стеблюк - генеральний директор Директорату реабілітації, медичного забезпечення та соціальної реадаптації Міністерства у справах ветеранів України; Оксана Горбач - координатор проєкту "Ігри Нескорених в Україні", директор Центру стратегічних комунікацій “Стратком Україна”; Іван Рудий - капітан Національної збірної "Ігор Нескорених"; Тарас Шпук - представник Благодійного фонду “Повернись живим”; Браян Фурман - заступник аташе з питань культури Посольства США в Україні.

Теми до обговорення:

- Формат і програма перших мультиспортивних адаптивних змагань в Україні у віртуальному форматі.

- Деталі змагань: вимоги до учасників, спортивні дисципліни, процедура реєстрації, участь, фіксація результатів, оголошення переможців, онлайн-подія “Шоу результатів”.

- Нові можливості для спортивної реабілітації ветеранів під час карантину.

Довідково. Як повідомляють організатори, це перші мультиспортивні адаптивні змагання в Україні у віртуальному форматі. Види спорту для змагань: легка атлетика, пауерліфтинг, стрільба з лука, плавання, веслування на тренажері, велоспорт.

Мета проєкту “Ігри Нескорених в Україні” — створювати нові можливості для поранених та травмованих українських ветеранів та військовослужбовців, підтримуючи їх на шляху до фізичного відновлення, психологічної реабілітації та соціальної інтеграції.

Відбір та підготовку збірної України 2020 року здійснює Міністерство у справах ветеранів України спільно з БФ "Повернись живим" та Центром стратегічних комунікацій "Стратком Україна" за підтримки міжурядової робочої групи.

Акредитація представників ЗМІ за тел.: 067-378-21-51, e-mail: s.sudak@stratcomua.org (Світлана Судак).

Facebook: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine/

YouTube: youtube.com/channel/UCbutl1h6tYLbUMkUYdW5Elg

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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