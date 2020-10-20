20 жовтня, 11:00 - пресконференція на тему: “Презентація проєкту Ukrainian Live Classic: перший мобільний додаток з українською класичною музикою”

Організатор: Проєкт Ukrainian Live Classic.

Учасники: Тарас Демко - директор проєкту Ukrainian Live Classic; Іван Остапович - артистичний директор проєкту Ukrainian Live Classic; Володимир Ольшанський - координатор проєкту Ukrainian Live Classic; Любов Морозова - музикознавчиня.

Довідково. Як повідомляють організатори, Ukrainian Live Classic — перший у світі мобільний додаток з українською класичною музикою, який розробила Громадська організація Сollegium за підтримки Українського культурного фонду.

Додаток має чітку структуру, що дозволяє обирати музику за стилями, епохами, композиторами тощо. Обкладинка кожного альбому унікальна, їх розробляє координатор та ідейник проєкту Володимир Ольшанський. Проєкт двомовний, основна версія — англійська мова.

Ukrainian Live Classic уже доступний для скачування на Google Play Market та Apple Store. Він є абсолютно безкоштовним для користувачів. Розробку додатку підтримав Український культурний фонд, а подальше функціонування забезпечать партнери - Галицьке музичне товариство та Львівський органний зал. Також передбачена система донейтів для охочих підтримати проєкт.

Інстаграм та Facebook проєкту.

Сайт проєкту: http://ukrainianlive.org/

Промо проєкту: https://youtu.be/eQv-OuFaOAg

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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Відео:

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