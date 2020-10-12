12 жовтня, 14:30 - пресконференція на тему: “Культурно-мистецький проєкт "Інклюзивна кіношкола "КІНОТИ": онлайн-прем'єри фільмів”

Організатор: ГО “Зростаймо здорові”.

Учасники: Ірина Лисенко - керівник проєкту “КІНОТИ”; Тетяна Крупнікова - інклюзивний педагог; Сергій Лисенко - художній керівник; учасники кіношколи.

Коротко. Учасники пресконференції розкажуть про проєкт "Інклюзивна кіношкола "КІНОТИ", а також продемонструють інклюзивні фільми.

Як зазначають організатори, культурно-мистецький проєкт для дітей з інвалідністю по слуху і без реалізовується за підтримки Українського культурного фонду та ГО “Зростаймо Здорові”.

У серпні-вересні 2020 року 16 дітей з Запорізької, Дніпровської, Харківської, Сумської, Хмельницької областей та Києва пройшли навчання в інклюзивній онлайн-кіношколі, де створили альманах із чотирьох короткометражних документальних фільмів, у яких йдеться про історії родин з дітьми з порушеннями слуху. Під час заходу відбудеться онлайн-прем’єра Альманаху кінофільмів, а також віртуальна зустріч із героями фільмів.

Довідково. ГО “Зростаймо Здорові” - батьківське об'єднання дітей з інвалідністю по слуху, яке шість років допомагає дітям, після операцій слухо-імплантаційного протезування вимовляти свої перші в житті слова. Понад 150 дітей з усієї України пройшли реабілітацію завдяки такій допомозі.

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У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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