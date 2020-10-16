Ошукані інвестори житлового будівництва в Ірпені мають запитання до претендентів на владу
Організатор: Ініціативна група мікрорайону “Благодатний”.
Учасники: інвестори мікрорайону “Благодатний”, Ірпінь - Інна Міщук, Олексій Вєтринський, Ельвіра Жуковська; Святослав Оробчук - лідер ініціативної групи, інвестор мікрорайону “Благодатний”, Ірпінь.
Коротко. З 2015 року в Ірпені понад 1200 родин інвестували більше 200 млн грн у житло. На жаль, забудовники не виконали своїх зобов'язань, люди досі не отримали свої квадратні метри.
Напередодні місцевих виборів представники різних партій у пошуках голосів та різних рейтингів експлуатують тему недобудови житла. Ошукані інвестори мікрорайону "Благодатний" звернуться до кандидатів на місцеві вибори в Ірпені з конкретним запитанням: Які дії у тупиковій ситуації пропонує кожен із претендентів на владу?
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