16 жовтня, 14:30 - пресконференція на тему: “Ошукані інвестори житлового будівництва в Ірпені мають запитання до претендентів на владу ”

Організатор: Ініціативна група мікрорайону “Благодатний”.

Учасники: інвестори мікрорайону “Благодатний”, Ірпінь - Інна Міщук, Олексій Вєтринський, Ельвіра Жуковська; Святослав Оробчук - лідер ініціативної групи, інвестор мікрорайону “Благодатний”, Ірпінь.

Коротко. З 2015 року в Ірпені понад 1200 родин інвестували більше 200 млн грн у житло. На жаль, забудовники не виконали своїх зобов'язань, люди досі не отримали свої квадратні метри.

Напередодні місцевих виборів представники різних партій у пошуках голосів та різних рейтингів експлуатують тему недобудови житла. Ошукані інвестори мікрорайону "Благодатний" звернуться до кандидатів на місцеві вибори в Ірпені з конкретним запитанням: Які дії у тупиковій ситуації пропонує кожен із претендентів на владу?

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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