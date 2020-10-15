15 жовтня, 9:30 - пресконференція на тему: “Грантовий сезон Українського культурного фонду 2021 року”

Організатор: Український культурний фонд.

Спікери: Олександр Ткаченко - міністр культури та інформаційної політики України; Юлія Федів - виконавча директорка Українського культурного фонду.

Коротко. Нещодавно стартував грантовий сезон УКФ 2021 року. В його рамках діятиме 12 програм, які здійснюватимуть підтримку культурно-мистецьких проєктів.

Спікери проінформують про плани Українського культурного фонду на наступний рік, зміни, що відбулися в конкурсних програмах та додаткові можливості, що з’явилися для культурних діячів країни.

Акредитація представників медіа: https://cutt.ly/ygqcKpu

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

а також на Facebook-сторінці Українського культурного фонду: https://www.facebook.com/ucf.ua

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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