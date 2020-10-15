15 жовтня об 11:00 відбудеться онлайн-пресконференція з нагоди святкування міжнародного дня кредитних спілок на тему: «Ринок кредитних спілок України сьогодні: реформи, виклики, можливості».

Організатор: Проєкт USAID «Кредитування сільськогосподарських виробників (КЕП)».

До участі запрошений: представник Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)

Учасники: Катерина Рожкова - перший заступник голови Національного банку України; Дарина Дашкевич - заступник начальника експертно-аналітичного управління департаменту ліцензування Національного банку України; Ольга Гурбич - директор департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ Національного банку України; Ольга Максимчук - директор департаменту нагляду за ринком небанківських фінансових послуг Національного банку України; Брайан Бранч - президент і генеральний директор Всесвітньої ради кредитних спілок (WOCCU) - відеозвернення; Ева Сєржиньска - директор Проєкту USAID «Кредитування сільськогосподарських виробників (КЕП)»; Петро Козинець - президент Національної асоціації кредитних спілок України; Ольга Тугай - президент Всеукраїнської асоціації кредитних спілок; Олена Квочко - заступник голови правління кредитної спілки «Кредит-Союз».

Коротко. Пресконференція присвячена Міжнародному дню кредитних спілок, що цьогоріч відзначається у світі 15 жовтня. Це свято започатковане Всесвітньою радою кредитних спілок та об’єднує понад 86 тисяч кредитних спілок, що обслуговують 291 мільйонів членів у 118 країнах світу.

Під час пресконференції відбудеться презентація нового проєкту Закону України «Про кредитні спілки», розробленого Національним банком України, обговорюватимуться очікування ринку щодо нового регулювання і сучасні тенденції розвитку кредитних спілок України. Також на заході буде представлено бачення підтримки українських кредитних спілок з боку Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і Всесвітньої ради кредитних спілок та огляд технічної допомоги, що надаватиметься всім залученим сторонам Проєктом USAID «Кредитування сільськогосподарських виробників (КЕП)».

Представників ЗМІ запрошуємо долучитися до заходу: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_SqHpBc9JTYC6ZNn6dMPZpQ

Захід відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM.

Онлайн-пресконференція транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Відео: