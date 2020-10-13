Обрання члена Наглядової ради суспільного мовника зі сфери журналістики

13 жовтня, 11:00 - онлайн-конференція, на якій обиратиметься член Наглядової ради суспільного мовника від громадських організацій у сфері журналістики

Організатор: Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

Коротко. Участь у заході візьмуть 18 громадських об’єднань, що висунули своїх кандидатів до Наглядової ради. Кандидати представлять свої програми і шляхом таємного рейтингового голосування оберуть із-поміж себе майбутнього члена Наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

а також на Facebook-сторінці Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення: https://www.facebook.com/Nacrada/

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