Презентація Індексу прозорості компаній в Україні – 2019

8 жовтня, 10:00 - презентація Індексу прозорості сайтів українських компаній-2019

Організатори: Професійна асоціація корпоративного управління, Центр “Розвиток КСВ” .

Спікери: Марина Саприкіна - директор Центру «Розвиток КСВ»; Олександр Окунєв - голова Правління Професійної асоціації корпоративного управління; Алла Зінченко - експерт Центру «Розвиток КСВ».

Питання до обговорення:

Відмінності у прозорості сайтів державних та приватних.

Середній рівень розкриття інформації українськими компаніями.

Лідери Індексу прозорості – ТОП-10 компаній

Рекомендації для міжнародних та українських компаній.

Довідково. Як повідомляють організатори, учасниками оцінювання стали сайти компаній, які увійшли до топ-100 найбільших платників податків в Україні у 2019 році за даними Державної податкової служби. Оцінка стосується діяльності компаній за 2019 рік, до пандемії, викликаної COVID-19.

Було проаналізовано 86 сайтів, оцінено результати компаній у наступних сферах: корпоративне управління, права людини, трудові відносини, довкілля, відносини із споживачами, чесні операційні практики, робота із громадами, звітність компанії (в тому числі звіту про управління та нефінансові звіти), навігація сайту та його доступність.

Захід проходитиме за підтримки CIPE, а також за сприяння Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Акредитація представників ЗМІ обов’язкова за тел: 067-799-46-67, e-mail: nk@ucgi.com.ua (Наталія Козоріз).

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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