8 жовтня, 14:00 - офіційний запуск проєкту "Молодь за демократію в Україні, що реалізується у межах Плану дій Ради Європи для України 2018-2021"

Організатор: Офіс Ради Європи в Україні.

Учасники: Олена Литвиненко - заступниця голови Офісу Ради Європи в Україні, модераторка; Марина Попатенко - заступниця міністра молоді та спорту України; Ірина Бєляєва - директорка Департаменту молодіжної політики Міністерства молоді та спорту України, модераторка; Валентина Полтавець - виконавча директорка Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціації об'єднаних територіальних громад"; Людмила Лук'янова - член Правління з міжнародної діяльності Української асоціації молодіжних рад; Олена Подобєд-Франківська - голова громадської спілки “Асоціація молодіжних центрів України”; Ірина Боднар - заступниця голови громадської організації “Асоціація молодіжних працівників України”; Дарина Скалацька - головний спеціаліст відділу підтримки соціального становлення молоді Міністерства молоді та спорту України; Євген Бондаренко - директор (виконувач обов’язків) Всеукраїнського молодіжного центру; Юрій Юзич - член правління «Асоціації об'єднаних територіальних громад»; Юліан Кріцак - голова Громадської спілки «Національна молодіжна рада України» (НМРУ).

До участі запрошені: представники та представниці партнерських організацій, органів влади всіх рівнів, молодіжних громадських організацій, а також зацікавлені сторони Проєкту.

Коротко. Проєкт “Молодь за демократію в Україні” реалізується у співпраці Офісу Ради Європи в Україні спільно з Молодіжним Департаментом Ради Європи та Міністерством молоді та спорту України з метою сприяння посиленню участі молоді й громадської активності як в селах, так і в містах України згідно зі стандартами Ради Європи.

Більше про Проєкт можна дізнатись на сайті Офісу ради Європи в Україні: https://www.coe.int/uk/web/kyiv/youth-for-democracy-in-ukraine

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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