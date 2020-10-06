6 жовтня, 11:30 - пресконференція на тему: «Про заснування Київського міжнародного книжкового арт-фестивалю KYIV BOOK ART FEST (Kyiv BAF) 2020»

Організатор: Оргкомітет КМКАФ Kyiv Book Art Fest - ТОВ «БОД Україна».

До участі запрошені: Олег Наливайко - голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України; Сергій Поночовний - голова оргкомітету КМКАФ Kyiv Book Art Fest 2020, директор ТОВ «Мистецтво», видавець; Олександра Коваль - директорка ДУ «Український інститут книги»; Олександр Афонін - президент ГС «Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів», заслужений працівник культури України; Михайло Сидоржевський - президент Національної спілки письменників України; Анатолій Кінах - президент Українського союзу промисловців і підприємців; Анна Юдіна - керівник Дирекції корпоративних комунікацій Торгово-промислової палати України; Оксен Лісовий - директор Національного центру «Мала академія наук України»; Олексій Кононенко - куратор «Літературної секції» фестивалю КМКАФ Kyiv Book Art Fest 2020, заслужений діяч мистецтв України; Оксамитка Блажевська - куратор дня Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова»; Микола Кравченко - голова правління ГО «Книжковий простір», видавець; Ярослава Сошинська - виконавча директорка ВГО Українська бібліотечна асоціація; Тимофій Бусел - директор ТОВ «Перун», видавець; Віктор Ковальський - директор ТОВ «Юрінком інтер», видавець, доктор юридичних наук; Дар Лівшиц - директор ТОВ «БОД Україна», видавець; Наталія Рибалко - заступник начальника Державної кримінально-виконавчої служби України Міністерства юстиції України; Юлія Островська - директорка БФ Sky Art Foundation; Анна Радченко - президент ГО Let's do it Green Ukraine; Ксенія Захарченко - виконавчий директор КМКАФ Kyiv Book Art Fest 2020, віцепрезидент Міжнародної торгової палати в Україні 2018-2019 роки, модератор.

Коротко. Учасники заходу розкажуть про заснування, події та формат першого міждисциплінарного Київського міжнародного книжкового арт-фестивалю Kyiv Book Art Fest.

Фестиваль започатковано за патронату Державного комітету телебачення і радіомовлення України, за сприяння провідних профільних та міжнародних установ та асоціацій в Україні - Департаменту культури КМДА, Українського інституту книги, Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів, Національної спілки письменників України, Української бібліотечної асоціації, Українського союзу промисловців і підприємців, Торгово-промислової палати України, Асоціації малих міст України, Української Асоціації зовнішньої політики та Французького Інституту в Україні, провідних медіа та соціально-відповідальних корпорацій країни.

Фестиваль проходитиме 11-13 грудня у МЦКМ Федерація профспілок України (Алея Героїв Небесної Сотні, 1).

Додаткова інформація за тел.: (067) 452 47 01, (044) 232 90 18, e-mail: office@kyiv-baf.com (Оргкомітет Київського міжнародного книжкового арт-фестивалю Kyiv Book Art Fest 2020).

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

Підсумкові матеріали:

Відео:

Замовити фото натисніть тут Фотобанк