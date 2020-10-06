УВАГА! ЗАХІД СКАСОВАНО! Захист морського узбережжя. Що може зробити оборонно-промисловий комплекс?

6 жовтня о 9:30 відбудеться круглий стіл на тему: “Захист морського узбережжя. Що може зробити оборонно-промисловий комплекс?” (Зала 2).

Організатор: Український інститут безпекових досліджень (УІБД).

До участі запрошені: Михайло Коваль - перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України; Валерій Іващенко - перший заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України; Олександр Миронюк - заступник міністра оборони України; Олег Коростельов - генеральний конструктор – генеральний директор Державного ККБ “Луч”; Валентин Бадрак - член Правління Українського інституту безпекових досліджень (УІБД), директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР); Ігор Кабаненко - президент Української агенції з перспективних науково-технічних розробок, UA.RPA; Оксана Врублевська - директор Науково-виробничої корпорації “Клівер”; Вадим Борисов - директор - генеральний конструктор ДП “Дослідницько-проектний центр кораблебудування”; Андрій Вадатурський - голова Наглядової ради ТОВ СП “НІБУЛОН”.

Коротко. Під час заходу фахівці Українського інституту безпекових досліджень (УІБД) та запрошені спікери обговорюватимуть можливості активного переозброєння задля захисту морського узбережжя, розвитку ВМСУ та розвитку потенціалу оборонної промисловості. Також увага приділятиметься ймовірним ризикам у цій сфері. Буде надана оцінка поточних та майбутніх загроз з боку Росії та погляди аналітиків Українського інституту безпекових досліджень (УІБД) щодо розвитку оборонного потенціалу, включно для захисту морського узбережжя.

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У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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