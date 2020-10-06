Підбиття підсумків міжнародної акції Всесвітній день прибирання «World Cleanup Day» - 2020

6 жовтня, 11:30 - пресконференція, присвячена підбиттю підсумків міжнародної акції Всесвітній день прибирання «World Cleanup Day» - 2020

Організатор: Міністерство молоді та спорту України.

Учасники: Юлія Мархель - президент Всеукраїнського молодіжного руху «Let’s do it Ukraine», координатор Всесвітнього дня прибирання в Україні; Марина Попатенко - заступниця міністра молоді та спорту України; Ірина Ставчук - заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції; Павло Меншнс - артист; представники Міністерства закордонних справ України; Алла Польова - директорка Департаменту комунікацій та публічної дипломатії.

Коротко. Як повідомляють організатори, в Україні Міжнародна акція Всесвітній день прибирання «World Cleanup Day» - 2020 об’єднала понад 50 тисяч учасників традиційних прибирань (індивідуального, сімейного, корпоративного форматів). Школярі, студенти, посадовці, артисти, активісти, відповідальні громадяни та представники засобів масової інформації очистили понад 1200 локацій у 24 областях. А мешканці «червоних» карантинних зон долучились до цифрового прибирання, видаляючи з телефонів, комп’ютерів та хмарних сховищ тисячі гігабайтів непотрібної інформації.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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