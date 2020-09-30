30 вересня о 12:30 - пресконференція на тему: "Координація білоруських біженців в Україні".

Організатор: Громадська ініціатива "Талака-Днепр".

Учасники: представники Громадської ініціативи "Талака-Днепр" - Сяргей Бульба, Дзяніс Лаўнікевіч, Тацьцяна Мартынава, Аляксей Францкевіч.

Коротко. Учасники заходу розкажуть про діяльність Громадської ініціативи «Талака-Днепр», яка направлена на допомогу білоруським біженцям в Україні.

Мета Громадянської ініціативи "Талака -Днепр" - надавати юридичні консультації та допомогати білорусам, які постраждали від репресій; обговорювати спільні ініціативи у галузі культури, освіти, бізнесу; створити згуртовану та сильну діаспору на основі білоруського патріотизму.

Як повідомляють організатори, у Києві буде створено інформаційний центр "Свободныя навіны Беларусі", який об'єднає білоруських блогерів, журналістів, економічних та політичних оглядачів.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

Підсумкові матеріали:

Відео:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк