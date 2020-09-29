Як змінилися уподобання та інтереси українців до ЗМІ після виборів 2019 року та початку пандемії COVID-19

29 вересня, 11:00 - презентація результатів соціологічного дослідження про зміни в споживанні інформації населенням України після виборів 2019 року та під час пандемії коронавірусу та карантину

Організатори: ГО “Детектор медіа” та Фонд “Демократичнi iнiцiативи ім. Ілька Кучеріва".

Учасники: Наталія Лигачова - голова ГО “Детектор медіа”; Петро Бурковський - аналітик Фонду “Демократичнi iнiцiативи ім. Ілька Кучеріва"; Галина Петренко - директорка ГО “Детектор медіа”.

Коротко. Дослідження проведене на замовлення ГО “Детектор медіа” Фондом “Демократичнi iнiцiативи ім. Ілька Кучеріва" спільно із соціологічною службою Центру Разумкова з 14 по 19 серпня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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