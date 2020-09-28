28 вересня, 11:00 - пресконференція на тему: “Відновлення діяльності Крайової ради українців Криму та стан української громади на тимчасово окупованій території АР Крим”

Організатор: ГО «Кримський центр ділового та культурницького співробітництва «Українській Дім».

Учасники: Андрій Іванець - координатор Таврійської гуманітарної платформи, голова Оргкомітету з впорядкування місця поховання голови Крайової ради українців Криму П. Горянського; Андрій Щекун - член Правління ГО «Кримський центр ділового та культурницького співробітництва «Українській Дім», головний редактор газети «Кримська світлиця»; Сергій Мокренюк - голова ГО «Євромайдан-Крим».

Коротко. Учасники пресконференції оголосять про відновлення діяльності Крайової ради українців Криму та висловлять свій погляд на стан своєї спільноти, яка піддається дискримінації на тимчасово окупованій території.

Як повідомляють організатори, українська громада у тимчасово окупованому Криму через політику держави-агресора перетворилася на найбільш дискриміновану етнічну меншину. На вільній території країни з ініціативи кримської громадськості вже чотири роки 28 серпня проводиться День захисту прав української громади Криму. Ця дата була обрана, оскільки саме наприкінці серпня 1917–1919 рр. у Сімферополі та Севастополі відбувалися з’їзди українців Криму, на яких було утворено Крайову українську раду в Криму (1918–1920 рр.).

З метою захисту прав української громади Криму, яка переживає складний період через дискримінацію держави-окупанта, вирішено відродити у оновленому форматі Крайову раду українців Криму. Про її цілі, завдання та форми діяльності буде оголошено на прес-конференції.

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