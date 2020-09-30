30 вересня, 10:00 - пресбрифінг на тему: “Публічна презентація Карти правових реформ для громадянського суспільства в Україні”

Організатори: Центр демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) спільно з Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) у консорціумі з ІСАР Єднання в рамках проєкту “Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України”.

Учасники: Олександр Ярема - державний секретар Кабінету Міністрів України; Володимир Шейгус - ІСАР Єднання; Максим Лациба - УНЦПД; Олеся Холопік - ЦЕДЕМ; Наталія Окша - заступниця директора департаменту інформації та комунікацій з громадськістю, завідувачка відділу сприяння розвитку громадянського суспільства та комунікацій з громадськістю, Секретаріат Кабінету Міністрів України; Артем Коновалов - експерт ЦЕДЕМ, модератор.

Довідково. Карта правових реформ для громадянського суспільства — це аналітичний, візійний та полісі-документ, що містить бачення громадянського сектору щодо пріоритетів реформування та покращення правового середовища для організацій громадянського суспільства України на 2021-2025 рр.

Карта правових реформ покладена в основу нової Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні. Цей документ став напрацюванням понад 200 представників організацій громадянського суспільства з різних регіонів України.

Ця подія стала можливою завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (АМР США) в межах проєкту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України», який реалізується ІСАР Єднання у партнерстві з Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) та Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ).

Мова заходу - українська. Буде забезпечено синхронний переклад на англійську мову.

Реєстрація на подію за посиланням: https://forms.gle/yVA9h36MrcwYroiH6

Додаткова інформація за e-mail: v.didyk@cedem.org.ua (Валерія Дідик, менеджерка проєктів ЦЕДЕМ).

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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