Українське національне інформаційне агентство "Укрінформ" і Дойче Прессе-Агентур (dpa) запрошують журналістів і редакторів українських ЗМІ на ексклюзивний вебінар: «Як розпізнати брехню та фейки у соцмережах і медіа. Інструменти та методи верифікації» (через Zoom).

Спікери: Ніколь Вер, Ян-Ніколас Пікер - редактори dpa; Штефан Фосс - експерт із верифікації dpa; Артем Лаптієв - фактчекер StopFake, який візьме участь в експертній дискусії на одній із секцій вебінару.

Вперше в Україні: ексклюзивні спікери, експертні знання та ефективні навички роботи з виявлення фейків та маніпуляцій.

Дізнаєтеся, як розпізнати неправдиві твердження в соціальних мережах і медіа та відокремити правду від маніпуляцій у тексті, відео та фото, та які інструменти та методи для цього використовуються.

Дати проведення вебінару - 29 вересня і 1 жовтня.

Тривалість вебінару - з 10:30 та до 16:30.

Учасники вебінару отримають сертифікати про участь.

ТЕХНІЧНІ ДЕТАЛІ

Мова спікерів dpa – англійська, послідовний переклад для учасників – Укрінформ.

Учасникам вебінару мати із собою ноутбук із гарнітурою, аби працювати із соціальними мережами та електронною поштою на gmail, встановити браузер Google Сhrome.

Вебінар має закритий характер, матеріали, представлені на ньому, не мають викладатись у відкритий доступ без згоди організаторів.

Німецькі спікери виступатимуть через онлайн сервіс відеозв’язку ZOOM, інші учасники розташовуються у пресцентрі Укрінформу.

Форма для участі в семінарі за посиланням: https://forms.gle/6e3SA3S2buhAbdh86

У зв'язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена - 15 осіб на кожний вебінар. Відбір здійснюватиметься з урахуванням мотивації бажаючих взяти участь у заході, яку слід викласти у відповідній графі форми для участі в семінарі.

Просимо вибрати дату вебінару та заповнити форму для акредитації та надіслати її до 18:00 28 вересня.

Підтвердження участі у заході та детальна програма вебінару будуть надіслані на електронну адресу.

Мета вебінару – огляд практичних інструментів і методів перевірки текстів, фото і відео, що можуть використовувати журналісти та редактори новинних ЗМІ.

«Кожен журналіст має бути здатним застосувати базові навички із цифрового дослідження та перевірки. У майбутньому значна кількість фейків все ще може бути виявлена за допомогою цих основних методів. Можливо, в якийсь момент діпфейки стануть настільки «ідеальними», що не буде технологій їх викрити. Це дає журналістам все більше підстав для дій. Їм належить застосовувати цифрові дослідження, логічне мислення, багаторічний досвід перевірки фактів та мати велику наполегливість. Чим більше журналістів підуть цим шляхом, тим успішнішими будуть наші вільні суспільства у боротьбі з дезінформацією», - вважає фактчекер dpa Штефан Фосс.

Дойче Прессе-Агентур (dpa), засноване в 1949 році, є одним із провідних незалежних інформаційних агентств у світі. Забезпечує ЗМІ, компанії та інші організації редакційним контентом, що включає текст, фото, відео, графіку, аудіо та інші формати. Як міжнародне агентство, випускає матеріали чотирма мовами: німецькою, англійською, іспанською та арабською. Працює близько 1000 журналістів - у Німеччині та за кордоном. Акціонерами є 177 німецьких медіакомпаній. В інформагентстві працюють за принципами, визначеними в статуті: незалежно від ідеологій, бізнесу та урядів. Центральний офіс редакції - в Берліні, управлінська команда базується в Гамбурзі. Три роки тому в агентстві створено підрозділ із верифікації новин.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід до зали - у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

Контакт пресцентру: anna@ukrinform.com

Адреса «Укрінформу»: вул. Б. Хмельницького, 8/16 (ст. м. «Театральна»).