24 вересня, 11:00 - онлайн-презентація на тему: «Презентація результатів п’ятого щорічного опитування експортерів та імпортерів. Епізод перший: оцінка роботи митниці».

Організатор: Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

Учасники: Тарас Качка - заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України - торговий представник України; Владислав Суворов - заступник голови Державної митної служби України; Ярослав Грегірчак - заступник бізнес-омбудсмена України; Барбара Ротовнік - менеджерка сектору міграції та кордонів у Представництві ЄС в Україні; Ольга Квашук - менеджерка Європейської Програми МФ “Відродження”; Оксана Кузяків - керівник проєкту, виконавчий директор ГО «Інститут економічних досліджень та політичних консультацій»; Ірина Федець - старший науковий співробітник ІЕД; Євген Ангел - науковий співробітник ІЕД; Сергій Демченко - директор департаменту розвитку митної справи та контролю діяльності Державної митної служби України; Оксана Дрозач - старший проєктний менеджер Офісу підтримки реформ Міністерства фінансів; Ірина Сушко - виконавчий директор ГО «Європа без бар’єрів», член міжвідомчої групи з питань інтегрованого управління кордонами; Кирило Номінас - інспектор Ради бізнес-омбудсмена; Наталія Артемчук- координатор Митного комітету Європейської Бізнес Асоціації; Семен Кривонос - експерт напряму реформи митниці Офісу простих рішень та результатів; Юрій Федчишин - юрист, експерт напрямку фіскальної політики Офісу простих рішень та результатів.

Коротко. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД) презентує ключові результати опитування понад 1000 українських підприємств-експортерів та -імпортерів стосовно роботи митниці в Україні. Опитування було проведене в 2020 році проєктом «Підтримка Громадської Ініціативи «За чесну та прозору митницю» за підтримки Європейського Союзу, Міжнародного Фонду «Відродження» та Atlas Network.

Автори дослідження та учасники заходу обговорять перешкоди для міжнародної торгівлі в Україні – від бюрократії та корупції до слабкого захисту прав інтелектуальної власності, а також покажуть вартість ведення міжнародної торгівлі і ставлення бізнесу до митної реформи.

Мови заходу: українська та англійська, синхронний переклад.

Довідково. Громадська ініціатива «За чесну та прозору митницю» - це трирічна ініціатива Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, яка сприяє успішній реалізації митної реформи та побудові ефективної та чесної митниці за допомогою постійного громадського моніторингу. Ініціатива існує за підтримки Європейського Союзу, Міжнародного фонду «Відродження» та Atlas Network. Учасниками є 26 ОГС та бізнес-асоціацій.

Акредитація представників ЗМІ: rubanik@ier.kyiv.ua (Олена Рубанік).

Захід відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM.

Онлайн-презентація транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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