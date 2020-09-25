«Рішельє-форум: державна служба для нової ери»: Київ/Одеса/Львів/Дніпро

25 вересня, 10:00 - «Рішельє-форум: державна служба для нової ери»

Учасники: Наталія АЛЮШИНА - голова Національного агентства України з питань державної служби; Андрій КЛОЧКО - голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування; Олег НЕМЧІНОВ - міністр Кабінету Міністрів України; Валерія ІОНАН - заступник Міністра цифрової трансформації України з питань євроінтеграції; Ксав’єр КАМЮ - керівник Програм співробітництва щодо належного урядування та верховенства права Представництва ЄС в Україні; Катя САЛСБЕК - радник відділу з політичних, економічних та культурних питань Посольства Королівства Швеції в Україні; Ґрегор ВІРАНТ - голова Програми SIGMA; Еріка КВАПІЛОВА - голова офісу ООН Жінки в Україні; Генрік ВІЛЛАДСЕН - Посол, Координатор проєктів ОБСЄ в Україні; Даніель ЗАЙБЕРЛІНГ - керівник проєкту Фонду Ганса Зайделя в Україні, Республіці Молдова та Румунії, директор Представництва Фонду Ганса Зайделя в м. Києві; Мая ДВАЛІШВІЛІ - заступник Голови Бюро державної служби Грузії; Аліхан БАЙМЕНОВ - голова Наглядової ради Астанинського Хабу у сфері державної служби, Республіка Казахстан; Бахрам ХАЛІЛОВ - заступник Голови Державного екзаменаційного центру Азербайджанської Республіки.

Питання до обговорення:

- Розвиток цифрової інфраструктури в державному управлінні та державній службі.

- Удосконалення інструментів та процедур управління людськими ресурсами на державній службі, зокрема впровадження прозорої системи оплати праці та класифікації посад.

- Персоналізація розвитку та утримання талантів.

- Впровадження цифрових комунікацій і цифрової культури, як цінностей нової державної служби.

- Відкритість та транспарентність державної служби.

- Ґендерний мейнстрім.

Коротко. Форум уже багато років поспіль є однією з головних платформ для міжнародного діалогу, обміну досвідом, практиками та сучасними тенденціями з актуальних питань підвищення ефективності державного управління і державної служби.

На заході у форматі онлайн/офлайн представники органів державної влади, міжнародні та українські експерти поділяться з учасниками своїм досвідом, успішними кейсами й інноваційними підходами реагування на сучасні виклики та їх успішного подолання.

Інформаційні партнери заходу – Укрінформ, журнал «Держслужбовець».

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Також онлайн-трансляція «Рішельє-форум: державна служба для нової ери» відбуватиметься на веб-сайті заходу, YouTube-каналі НАДС і на офіційних сторінках НАДС у соціальних мережах.

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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