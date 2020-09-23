23 вересня, 11:00 - презентація проєкту «Театр проти насильства»

Організатор: Громадська організація «Жінка майбутнього».

Учасники: Наталя Копиця - керівниця проєкту «Театр проти насильства», голова ГО «Жінка майбутнього»; Вадим Кубівський - телережисер «Театру проти насильства»; Світлана Орищенко - театральний режисер «Театру проти насильства»; Катерина Бова - провідний фахівець з управління проектами програми "Інноваційний культурний продукт"; Іван Сливка - генеральний директор ТОВ "Телевсесвіт"; Ганна Тартинських - менеджер із зв'язків з громадськістю.

До участі запрошені: представники Українського культурного фонду, Міністерства соціальної політики України.

Коротко. Учасники заходу розкажуть про створення проєкту «Театр проти насильства», а також про підготовку в рамках даного проєкту двох вистав, які презентують онлайн 3 жовтня.

«Театр проти насильства» реалізовується за підтримки Українського культурного фонду.

Довідково. Мета проєкту «Театр проти насильства» - формування в суспільстві усвідомленого, нетерпимого ставлення до проявів насильства через мистецтво; зробити навколишній світ безпечним та затишним.

Як повідомляють організатори, проєкт поєднав різні соціальні та вікові аудиторії. За основу взято реальні історії людей, які відтворюються у креативній формі, та демонструють, до яких наслідків призводить насильство.

Більше інформації за посиланнями:

https://womanfuture.com.ua/

https://www.facebook.com/events/324993238560751/

Акредитація представників ЗМІ за тел.: +38(063)7647477, e-mail: annaberd21@gmail.com (Ганна Тартинських, менеджерка зі зв’язків із громадськістю ГО «Жінка Майбутнього»).

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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