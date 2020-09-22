22 вересня, 9:00 - пресбрифінг на тему: «Стандарти належного врядування громадських і благодійних організацій»

Організатор: Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання» (ІСАР Єднання).

Учасники: Посол Генрік Вілладсен - координатор проєктів ОБСЄ в Україні; Марина Попатенко - заступниця міністра молоді та спорту України; Володимир Шейгус - виконавчий директор ІСАР Єднання; Ірина Гуцал - директорка Української Біржі Благодійності; Поліна Нюхіна - директорка Українського Форуму Благодійників; представник USAID.

Коротко. Спікери проінформують про стандарти належного врядування організацій, як вони можуть впливати на якість життя у місті.

Пресбрифінг проходить у рамках проведення семінару-тренінгу з розробки та застосування стандартів належного врядування організацій громадянського суспільства. У тренінгу братимуть участь організації з Київської, Чернігівської та Черкаської областей. Мета тренінгу - навчити місцеві організації громадянського суспільства (ОГС) забезпечувати відповідність своїй діяльності, місії та статуту організації, що сприятиме побудові кращого партнерства з місцевими органами влади на основі принципів прозорості та підзвітності.

Про місце та час проведення семінар-тренінгу з розробки та застосування стандартів належного врядування спікери повідомлять під час заходу.

Довідково. Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину «Єднання» (ІСАР Єднання) у межах «Ініціативи секторальної підтримки громадянського суспільства України», яка реалізується у партнерстві з Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) та Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку інформує та навчає стандартам врядування неприбуткових організацій.

Торік за сприянням Офісу Координатора проєктів ОБСЄ в Україні були розроблені рекомендації щодо стандартів належного врядування ОГС як пропозиція розпочати загальнонаціональний діалог між усіма зацікавленими сторонами.

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У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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