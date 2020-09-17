17 вересня, 13:00 - презентація соціальної ініціативи «Здорове місто»

Організатор: ГО «Платформа Здоров'я».

Учасники: Микола Конопелько - громадський діяч, член правління ГО «Платформа Здоров'я» та «Асоціації e-Health»; Тимофій Бадіков - експерт з питань реформи охорони здоров'я, голова правління ГО «Платформа Здоров'я», засновник ГО «Батьки за вакцинацію», автор та співзасновник соціальної ініціативи «Здорове місто»; Євген Комаровський - відомий дитячий лікар, автор книжок і телепроєктів, автор та співзасновник соціальної ініціативи «Здорове місто».

Коротко. Як повідомляють організатори, проєкт «Здорове місто» – це національна ініціатива з комплексного розвитку українських міст, що покликана об’єднати громадських активістів, представників професійних спільнот, бізнесменів та представників влади. Це незалежна та некомерційна суспільна інституція, спрямована на розвиток міст та здоров’я родин.

За підсумками презентації учасники заходу проведуть преспідхід для представників ЗМІ.

Офіційна сторінка ініціативи «Здорове місто»: https://www.facebook.com/zdorove.misto/

Акредитація представників ЗМІ: anna@ukrinform.com.

У зв'язку з карантинними заходами кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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