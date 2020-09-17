17 вересня, 9:00 - онлайн-обговорення на тему: «Безпека журналістів в Україні: існуючі виклики та шляхи їх подолання»

Організатор: Міністерство культури та інформаційної політики України у співпраці з проєктом «Європейський Союз та Рада Європи працюють разом для підтримки свободи медіа в Україні».

Спікери: Олександр Ткаченко - міністр культури та інформаційної політики України; Тарас Шевченко - заступник міністра культури та інформаційної політики України; Артем Шевченко - директор Департаменту комунікацій МВС; Дмитро Кравченко - в.о. начальника Відділу Головного слідчого управління Національної поліції України.

Коротко. Головна мета заходу – посилення діалогу та співпраці між органами державної влади, правоохоронними органами, громадянським суспільством та міжнародними організаціями щодо захисту професійної діяльності журналістів, забезпечення сприятливих умов для журналістської діяльності відповідно до стандартів Ради Європи.

Під час дискусії спікери обговорять поточну ситуацію у сфері безпеки журналістів в Україні, стан розслідувань справ, порушених за фактами перешкоджання професійній діяльності журналістів та спланують подальшу роботу у цій сфері.

Для участі необхідно зареєструватися за посиланням до 16 вересня включно: https://forms.gle/97PwYhe8VwCmZJds6

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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