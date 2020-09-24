24 вересня, 15:00 - онлайн-презентація на тему: «Як банки працюють зі скаргами споживачів»

Організатори: Проект USAID «Трансформація фінансового сектору» спільно з Українською асоціацією фінтех та інноваційних компаній.

Запитання можна надсилати за електронною адресою: nb@fintechua.org

Учасники: Юлія Вітка - заступниця керівника Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору»; Ростислав Дюк - голова правління Української асоціації фінтех та інноваційних компаній; Гарік Корогодський - перший амбасадор платформи «ФінСкарга»; Світлана Виноходова - консультант з маркетингових питань Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору», директор маркетингової агенції іMark; Руслан Костецький - заступник голови правління Української асоціації фінтех та інноваційних компаній; Артур Муравицький - заступник голови правління АТ «ТАСКОМБАНК»; Олена Коробкова - виконавчий директор Незалежної асоціації банків України; Наталія Косенко - заступниця голови правління банку АТ «Перший Український Міжнародний Банк»; Антон Тютюн - заступник голови правління АТ «Ощадбанк»; Костянтин Лежнін - заступник голови правління АТ «УКРСИББАНК».

Мета заходу:

• презентувати результати дослідження того, як банки працюють зі скаргами споживачів. Дослідження було проведено на замовлення Проекта USAID «Трансформація фінансового сектору» у травні-червні 2020 року серед 20 топ-банків України;

• представити концепцію національної платформи медіації «ФінCкарга», яка розроблялась в рамках гранта від Проекту USAID «Трансформація фінансового сектору» та сприятиме покращенню взаєморозуміння та відносин між споживачами та банками.

Захід відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM.

Пряма трансляція заходу відбудеться 24 вересня 2020 року з 15:00 до 17:00 на YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Для отримання посилання на трансляцію заходу необхідно обов’язково зареєструватися до 18:00 22 вересня за електронною поштою: InfoUkraineFST@dai.com

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