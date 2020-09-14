Онлайн-презентація звіту «Антикорупційний та економічний потенціал е-послуг»

14 вересня, 10:30 - онлайн-брифінг щодо презентації звіту «Антикорупційний та економічний потенціал е-послуг»

Організатор: Міністерство цифрової трансформації України.

Учасники: Олексій Вискуб - перший заступник міністра цифрової трансформації України; Віктор Лях - президент Фонду Східна Європа, партнера проєкту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS» та виконавця швейцарсько-української програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP); Олексій Дорогань - виконавчий директор Офісу ефективного регулювання BRDO.

Коротко. Мета дослідження – показати, скільки часу та коштів уже заощадили та, у перспективі, могли б ще заощадити користувачі завдяки можливості отримати послугу без відвідування державних органів та без залучення посередників та чиновників. А також – як онлайн-формат послуг може вплинути на рівень корупції.

У межах дослідження було проведено оцінювання таких е-послуг у семи сферах:

1. Реєстрація, внесення змін та припинення реєстрації фізичної особи-підприємця (Мін’юст).

2. Призначення допомоги при народженні дитини (Мінсоцполітики).

3. Надання довідки про несудимість (МВС).

4. Декларація відповідності вимогам пожежної безпеки (ДСНС).

5. Видача та розширення ліцензії на послуги з автоперевезень пасажирів та вантажів, повідомлення про зміну даних перевізника (ДСБТ).

6. Отримання та анулювання дозволу на спеціальне водокористування (ДАВР).

7. Повідомлення про початок виконання підготовчих та про початок будівельних робіт, декларація про готовність об’єкта до експлуатації (ДАБІ).

Звіт підготовлений Офісом ефективного регулювання BRDO на замовлення Міністерства цифрової трансформації України та за підтримки USAID/UK aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS», швейцарсько-української програми «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» (EGAP) і Фонду Східна Європа.

Представники ЗМІ можуть надіслати питання до 10:00 понеділка, 14 вересня, за допомогою онлайн-форми за посиланням: https://forms.gle/SNEiKh6zKxk9rkCSA .

Онлайн-трансляція брифінгу розпочнеться о 10:30 і буде доступна на офіційних сторінках Міністерства цифрової трансформації у соціальних мережах. Також захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV .

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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