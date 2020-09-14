14 вересня, 14:30 - онлайн-тренінг на тему: «Школа фермера ФАО: Системи полезахисних лісових смуг та критерії їх оптимізації залежно від ґрунтово-кліматичних умов»

Організатор: Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

Учасники: Ігор Тимощук - заступник директора Державного підприємства «Степовий ім. В. М. Виноградова філіал УкрНДІЛГА»; Юрій Дмитрук - доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри агротехнологій та ґрунтознавства Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича; Сергій Макій - голова фермерського господарства «Макій», Великолепетиський р-н, Херсонська обл.; Наталя Висоцька - експертка ФАО, кандидат сільськогосподарських наук, заступниця директора з наукових питань «Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького» (УкрНДІЛГ); Вікторія Михальчук - фахівець із комунікацій ФАО в Україні, модератор.

Програма заходу:

- Значення полезахисних лісових смуг для продуктивності сільськогосподарського виробництва. Роль лісових смуг у боротьбі з ерозією та вимерзанням озимих посівів.

- Придатність ґрунтових та гідрогеолого-меліоративних умов для створення полезахисних лісових смуг.

- Вплив полезахисних лісових смуг на мікроклімат полів та урожайність сільськогосподарських культур.

- Агролісомеліоративне районування. Мінімально необхідна полезахисна лісистість. Оптимізація систем захисних лісових насаджень в агроландшафтах.

Коротко. Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) розпочинає нову серію тренінгів Польової школи фермера «Управління та реконструкція полезахисних лісових смуг», перший із яких присвячений вивченню систем лісосмуг та критеріїв їх оптимізації.

Теоретична частина заходу проходитиме у форматі вебінару 14 вересня онлайн, за участі провідних науковців галузі, експертів ФАО та фермерів, що ознайомлять аудиторію із результатами напрацювань у плані визначення критеріїв та систем полезахисних лісосмуг, будуть розглянуті питання їх конструкцій та розміщення, значення лісосмуг для ефективності сільськогосподарського виробництва.

Додатково. Тренінг проводиться для осіб, чия діяльність спрямована на відновлення та реконструкцію лісових смуг, захист ґрунтів від ерозії й утворення пилових бур, боротьбу з опустелюванням, агролісомеліоративне районування, оптимізацію системи захисних лісових насаджень в агроландшафтах степової зони України: керівників сільськогосподарських підприємств, агрономів, фермерів, лісівників, виробників енергетичних культур, представників об’єднаних територіальних громад, асоціації пасічників України, а також викладачів, науковців, посадовців.

Захід проходить у межах Польової школи фермера «Управління та реконструкція полезахисних лісових смуг», що є частиною проєкту «Інтегроване управління природними ресурсами на деградованих ландшафтах степової та лісостепової зон України», та реалізується Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (ФАО) за фінансової підтримки Глобального екологічного фонду (ГЕФ).

Захід відбудеться онлайн через сервіс відеозв’язку ZOOM.

Для участі в онлайн-тренінгу зареєструйтесь за посиланням:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_0UN0DHL8TY66Cxzu2i1mWg

Після реєстрації ви отримаєте лист з підтвердженням.

Додаткова інформація:

Юлія Кісільова, асистент проєкту, тел.: +38 098 273 32 46, e-mail: Yuliia.Kisilova@fao.org;

Олександр Димов, фахівець ФАО, тел.:+38 099 367 65 00, +38 098 448 34 28, e-mail: Oleksandr.Dymov@fao.org

Онлайн-тренінг транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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