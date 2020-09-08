8 вересня, 19:00 - пресбрифінг на тему: “Заява щодо останніх подій в Білорусі: спроби перетину державного кордону та тиск на Координаційну раду”

Спікери: Антон Родненков - прессекретар Координаційної ради Білорусі; Іван Кравцов - виконавчий секретар Координаційної ради Білорусі.

Коротко. Спікери розкажуть про останні події в Білорусі, а саме про перетин ними державного кордону та спроби це зробити Марії Колесніковій, а також про тиск на Координаційну раду.

У звязку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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Відео:

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