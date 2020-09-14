14 вересня, 11:00 - пресконференція на тему: “Стан та перспективи фінансової підтримки Всеукраїнських громадських організацій людей з інвалідністю”

Організатор: ГО “Всеукраїнська громадська організація “Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів”.

Учасники: Володимир Петровський - голова “ВГО “Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів”; Василь Назаренко - голова ВГОІ “Союз організацій інвалідів України”; Сергій Болтівець - доктор наук, професор,голова Всеукраїнського бюро Міжнародної громадсько-державної програми “Освіта дорослих України”; Олександр Вознюк - голова ВГО інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів»; Юрій Антропов - голова ВГОІ “Гармонія”.

Питання до обговорення:

- Фінансова підтримка Всеукраїнських громадських організацій людей з інвалідністю (ВГОІ).

- Робочі місця для людей з інвалідністю в контексті фінансової підтримки Всеукраїнських громадських організацій людей з інвалідністю.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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