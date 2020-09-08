8 вересня, 12:30 - презентація чат-боту для кримчан

Організатори: Представництво Президента України в Криму; Правозахисна організація “КримSOS”; Українська Гельсінська спілка з прав людини.

Учасники: Дар'я Свиридова - перший заступник Постійного представника Президента України в Автономній Республіці Крим; Ольга Куришко - сокоординаторка громадської організації “КримSOS”; Анна Расамахіна - координаторка кримської приймальні Української Гельсінської спілки з прав людини, юристка.

Коротко. Учасники заходу презентують чат-бот для громадян, які мешкають на території тимчасово окупованого Кримського півострова, для отримання типових відповідей з найбільш розповсюджених питань, таких як - оформлення паспортних документів, реєстрації фактів народження/смерті, які відбулися на тимчасово окупованій території, та найактуальніших процедурах перетину адміністративної межі через КПВВ.

Під час презентації вони не тільки покажуть, як працює новий онлайновий інструмент, а й нададуть інформацію щодо найбільш популярних послуг, за якими звертаються до держави мешканці тимчасово окупованих територій та проблемних питань, з якими стикаються.

Чат-бот є спільним продуктом Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, громадської організації “КримSOS” та Української Гельсінської спілки з прав людини.

Додаткова інформація за тел.: +380665038277, e-mail: krymsos@gmail.com .

Акредитація журналістів: anna@ukrinform.com

У звязку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV . Також на Facebook-сторінках Представництва Президента в АР Крим; "Крим SOS" та Української Гельсінської спілки з прав людини.

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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