8 вересня, 11:00 - пресконференція на тему: «Чи стало більше курців електронних сигарет в Україні: презентація результатів опитування КМІС»

Організатор: ГО «Життя».

Учасники: Лада Булах – народний депутат України, членкиня Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування; Олександр Санченко – народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова; Лілія Олефір – виконавча директорка ГО «Життя»; Тетяна Андреєва – кандидатка медичних наук, експертка з охорони громадського здоров’я, головна редакторка міжнародного журналу “Tobacco Control and Public Health in Eastern Europe”.

Коротко. Учасники презентують результати опитування щодо поширеності куріння в Україні та ставлення громадян до посилення захисту людей від шкоди куріння, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). Вони проінформують про причини змін поширеності куріння та які наслідки це матиме для суспільства. Також народні депутати розкажуть, які зміни для захисту дітей та юнацтва від шкоди тютюну передбачає комплексний антитютюновий законопроєкт, який можуть ухвалити уже цього року.

Як повідомляють організатори, опитування КМІС демонструє стрімке збільшення вживання окремих тютюнових виробів у певних вікових групах у той час, як тренд до зниження загальної поширеності куріння зберігається. Серед головних причин – відсутність законодавчого регулювання з боку держави та агресивний маркетинг тютюнової індустрії щодо залучення молоді до куріння.

Контактна особа: Дмитро Полонський, медіакоординатор ГО «Життя», тел.: 063 344 12 69, e-mail: smokefreeukraine@center-life.org .

Акредитація журналістів: anna@ukrinform.com .

У звязку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

Підсумкові матеріали:

Відео:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк