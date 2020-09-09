9 вересня, 11:00 - пресконференція на тему: «Про телецикл «Гра долі». Нові герої: невідоме про відомих»

Організатор: Студія «ВІАТЕЛ».

Учасники: Наталка Сопіт - автор і ведуча серіалу «Гра долі»; Галина Криворчук - керівник проекту; Василь Вітер - генеральний продюсер, режисер-постановник; Арсеній Бортник - оператор-постановник; Ольга Прокопенко - PR-менеджер, модератор; Надія Ковальчук - заступник виконавчого директора Українського культурного фонду; Богдана Андросюк - провідний фахівець з управління проектами Українського культурного фонду; Анастасія Пащенко - журналістка видання «КіноТеатр».

Коротко. Пресконференція, присвячена новому сезону проєкту «Гра долі» - відомому в Україні телевізійному серіалу про історії життя і кохання видатних українців від давніх часів до XX століття. Історія проєкту почалася у 2005 році і вже налічує понад сто епізодів. Проєкт сезону 2020 здійснюється студією «ВІАТЕЛ» за підтримки Українського культурного фонду.

Як повідомляють організатори, герої нового сезону - художники, меценати, колекціонери, актриса, режисер та історик, кожен із яких зробив значний внесок у культурну спадщину України та світу: Віра Холодна, Тарас Шевченко, Василь Тарновський, Євген Чикаленко, Олександр Довженко, Іван Труш та Дмитро Яворницький. Члени знімальної групи розкажуть про невідомі сторінки з життя цих видатних постатей, а також поділяться цікавими історіями зі зйомок, що проходили в мальовничих місцях та музеях і заповідниках по всій Україні: від Львова до Чернігова, від Дніпра до Одеси, від Національного історико-культурного заповідника «Качанівка» до Музею кіно «Одеської кіностудії».

Проєкт підготовлено за підтримки Українського культурного фонду. Позиція Українського культурного фонду може не збігатись з думкою авторів.

Більше інформації за посиланням: hradoli.com .

Проморолик про проєкт за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=ekWQriTp_Fg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3hNgnPDAKo2W_m6pB-2OtFsZLpYHftyscudlaW7us8I8khaz-4FUj2Kog .

Акредитація представників ЗМІ за тел.: (066) 467 62 47, e-mail: oprokopenko90@gmail.com

У звязку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV .

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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