3 вересня, 14:00 - пресконференція на тему: “Гімнастки Школи Дерюгіних та національної збірної команди про ситуацію із приміщенням для тренувань”

Організатор: Громадська спілка “Федерація гімнастики України”.

Спікери: Ірина Дерюгіна — президент Федерації художньої гімнастики України; Іріша Блохіна — старший тренер Національної збірної команди.

Коротко. Як повідомляють організатори, Жовтневий палац, де з 1957 року були розташовані головний офіс та спортивний зал ДЮСШ, з березня нинішнього року зачинив двері перед гімнастками. Національна збірна України з художньої гімнастики змушена тренуватися в приміщенні, яке не відповідає технічним умовам, а Школа Дерюгіних, яка виховала не одну олімпійську чемпіонку, залишається без основної бази для тренувань.

Акредитація представників ЗМІ за тел.: 067 323 60 91, e-mail: media.ugf@gmail.com.

У звязку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV .

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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