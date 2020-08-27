Презентація Гіду з державних послуг

27 серпня, 11:00 - брифінг щодо запуску Гіду з державних послуг — інформаційного онлайн порталу про всі сервіси, що надаються органами виконавчої влади та місцевого самоврядування

Організатор: Міністерство цифрової трансформації України.

Учасники: Людмила Рабчинська - заступниця міністра цифрової трансформації України; Віктор Лях - президент Фонду Східна Європа, партнера проєкту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS»; Танія Санфорд Аммар - директор проєкту SURGe («Супровід урядових реформ в Україні») за підтримки Уряду Канади.

Коротко. Гід містить інформацію щодо 1000 державних послуг — про місце, спосіб, строк, вартість, результати отримання послуг, а також необхідні документи та спосіб оскарження їх результатів. Він суттєво спрощує пошук важливої інформації для українців, адже дані про послуги упорядковано за 17 категоріями для бізнесу та громадян.

Проєкт реалізований завдяки підтримці проєкту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS» та за сприяння проєкту SURGe, що фінансується Урядом Канади.

Взяти участь у брифінгу можуть виключно представники ЗМІ за обов'язкової попередньої акредитації, що триватиме до 20:00 26 серпня. Форма для акредитації: https://forms.gle/hmrbPWCWZaEQYjpp6 .

У звязку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV. Також онлайн-трансляція брифінгу буде доступна на офіційних сторінках Міністерства цифрової трансформації України в соціальних мережах.

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

Підсумкові матеріали:

В Україні запрацював онлайн-гід з державних послуг

В Україні запустили в роботу онлайн-гід з усіх державних послуг, що надаються органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. Презентацію онлайн-сервісу Міністерство цифрової трансформації провело в Укрінформі.

"Ми презентуємо сьогодні фантастичний та унікальний гід з державних послуг, який запускаємо разом: Міністерство цифрової трансформації та ще 39 органів державної влади, які спільно працювали з нами і заповнювали його", - зазначила заступник міністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська.

Гід розміщено на порталі "Дія", нині на цьому онлайн-сервісі є інформація щодо близько тисячі державних послуг - про місце, спосіб, строк, вартість, результати отримання послуг, а також необхідні документи та спосіб оскарження їх результатів.

"Якщо людина не знайшла свою послугу, бо вона якась специфічна і не популярна через надання обмеженому колу осіб, то просимо повідомити про це. Ми обов'язково донаповнимо гід і повідомимо вам", - зазначила Рабчинська.

Як повідомили у Мінцифри, послуги упорядковано за 17 категоріями залежно від сфери діяльності. Серед найпопулярніших — соціальний захист, громадянство та міграція, діяльність бізнесу та громадських формувань, транспорт, сфера інтелектуальної діяльності, фінанси та податки.

Також для гіду розробили розділ із 36 життєвих подій - серед них, зокрема, відповіді на запитання "Я хочу отримати паспортні послуги", "я хочу захистити свою інтелектуальну власність" та ін.

"Надавачами послуг є більше 80 центральних органів влади, обласні державні адміністрації. І громадянину розібратись, який саме орган надає ту чи іншу послугу, дуже важко. На сьогодні вже є єдиний ресурс, на якому зібрані всі необхідні дані", - додав президент Фонду Східна Європа, партнера проєкту USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS" Віктор Лях.

Проєкт реалізований завдяки підтримці проєкту USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS" та за сприяння проєкту SURGe, що фінансується урядом Канади.

Гід доступний у двох форматах відкритих даних: Excel та Json.

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