Про скасування спортивних змагань з гімнастики

25 серпня, 12:00 - пресконференція, присвячена 25-му Міжнародному турніру з художньої гімнастики «Кубок Дерюгіної» та 18-му Міжнародному турніру зі спортивної гімнастики «Ukraine International Cup-2020» (Кубок Захарової)

Організатор: Громадська спілка «Федерація гімнастики України».

Учасники: Ірина Дерюгіна - президент Федерації художньої гімнастики, тренер Національної збірної команди; Стелла Захарова - олімпійська чемпіонка, організатор Міжнародного турніру зі спортивної гімнастики «Ukraine International Cup-2020»; Олег Верняєв - олімпійський чемпіон; представниці Національної збірної команди України з художньої гімнастики.

Коротко. Як повідомляють організатори, унаслідок карантинних заходів 25-й Міжнародний турнір з художньої гімнастики «Кубок Дерюгіної» та 18-й Міжнародний турнір зі спортивної гімнастики «Ukraine International Cup-2020» знаходяться під загрозою зриву. Оскільки, у зв'язку з карантинними обмеженнями було перенесено багато змагань, серед них чемпіонати України та Європи. Спортсмени не мали змоги тренуватися у звичних умовах і відшліфовувати свою майстерність під час змагань.

Додаткова інформація та акредитація за тел.: 067 323 60 91, e-mail: vvmvva@gmail.com .

У звязку з карантинними обмеженнями кількість місця обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV .

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

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Відео з пресконференції:

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