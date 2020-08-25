25 серпня, 14:00 - пресконференція з нагоди відкриття фотовиставки «29-річчя Незалежності Киргизької Республіки»

Організатор: Посольство Киргизької Республіки в Україні.

Спікери: Ермек Сарибаєв - радник Посольства Киргизької Республіки в Україні; Ігор Захаренко – генеральний директор туристичної компанії «Феєрія»; Шерали Жаналіев – керівник киргизької діаспори.

Коротко. Посольство Киргизької Республіки в Україні з нагоди святкування 29-ї річниці Дня Незалежності Киргизької Республіки у вікнах Укрінформу відкриває фотовиставку «29-річчя Незалежності Киргизької Республіки».

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Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

Підсумкові матеріали:

Відео з пресконференції:

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