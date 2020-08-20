20 серпня, 13:00 - брифінг міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка.

Організатор: Міністерство культури та інформаційної політики України.

Коротко. Тематика — роз’яснення Міністерства культури та інформполітики плану дій по заходам з підтримки сфери культури та туризму відповідно до Указу Президента «Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму».

Питання до обговорення:

- Програма «Велике Будівництво» для сфери культури та креативної економіки.

- Пріоритетні напрямки програми «Велике Будівництво».

- Які заходи будуть здійсненні Міністерством культури та інформполітики для реалізації програми.

- Фінансування програми «Велике Будівництво».

- Який стан культурних об’єктів та пам’яток сьогодні.

Запитання до спікерів або додаткова інформація за тел.: 063 427 32 30, (Ольга Боровикова, прессекретар міністра культури та інформполітики).

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV .

Використання будь-яких матеріалів з офіційного YouTube-каналу Укрінформ можливе лише за умови дотримання авторських прав, встановлених каналом. Демонструючи ролик в ході прямого ефіру, необхідно послатися на автора — Укрінформ — показати його назву на екрані та вимовити її вголос.

При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.

Підсумкові матеріали:

Відео:

Замовити фото натисніть тут - Фотобанк