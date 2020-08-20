Брифінг міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка
Організатор: Міністерство культури та інформаційної політики України.
Коротко. Тематика — роз’яснення Міністерства культури та інформполітики плану дій по заходам з підтримки сфери культури та туризму відповідно до Указу Президента «Про заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму».
Питання до обговорення:
- Програма «Велике Будівництво» для сфери культури та креативної економіки.
- Пріоритетні напрямки програми «Велике Будівництво».
- Які заходи будуть здійсненні Міністерством культури та інформполітики для реалізації програми.
- Фінансування програми «Велике Будівництво».
- Який стан культурних об’єктів та пам’яток сьогодні.
Запитання до спікерів або додаткова інформація за тел.: 063 427 32 30, (Ольга Боровикова, прессекретар міністра культури та інформполітики).
Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV .
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При вході в Укрінформ обов'язкове вимірювання температури тіла безконтактним термометром і прохід через дезинфікуючу рамку. Вхід в зал тільки у масках та рукавичках. Дотримання дистанції 1,5 м.
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