17 серпня, 13:00 - пресбрифінг на тему: «Результати НАБУ та САП у І півріччі 2020 року»

Організатор: Національне антикорупційне бюро України.

Учасники: Артем Ситник - директор НАБУ; Назар Холодницький - керівник САП.

Акредитація ЗМІ до 11-00 17 серпня: anna@ukrinform.com

У зв’язку з карантинними обмеженнями кількість місць обмежена.

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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