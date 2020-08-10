10 серпня, 11:30 - онлайн-брифінг на тему: «Мілітарний код»: зміна знаків розрізнення на польовій формі одягу військовослужбовців Збройних Сил України

Організатор: Міністерство оборони України.

Спікер: Ігор Непота - полковник, начальник відділу впровадження військової символіки Збройних сил України.

Онлайн-брифінг транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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