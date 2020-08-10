«МИ В ЕФІРІ»: презентація Культурно-мистецького проєкту

10 серпня, 12:00 - пресконференція на тему: Презентація Культурно-мистецького проєкту «МИ В ЕФІРІ»

Організатор: ГО «Громадське дитяче інтернет-телебачення і радіо «Веселка TВ» за підтримки Українського культурного фонду в рамках Програми «Інклюзивне мистецтво».

Учасники: Діна Ібрагімова - голова ГО «Громадське дитяче інтернет-телебачення і радіо «Веселка TВ», керівник проекту; Юлія Федів - виконавча директорка Українського культурного фонду; Валерій Сушкевич - Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю; Тетяна Баранцова - Урядовий уповноважений з прав осіб з інвалідністю; Олеся Жураківська - Заслужена артистка України; Ліна Кущ - перший секретар Національної спілки журналістів України; Ірина Крезуб - співзасновниця БО «Благодійний фонд «З теплом у серці». Безпосередніми учасниками цієї події стануть діти-митці з інвалідністю та їх батьки.

Коротко. Під час пресконференції організатори проєкту спільно з дітьми-митцями з інвалідністю розкажуть, як створювався проєкт, про його цікавинки та одержані результати, зокрема буде презентовано трейлер проєкту та фрагменти створених телепрограм, а також буде продемонстровано сценарій телепрограми шрифтом Брайля, зроблений однією з учасниць проєкту.

Довідково. Проєкт є першим у своєму роді у сфері інклюзивного аудіовізуального мистецтва для дітей. Ексклюзивом проєкту є те, що в ролі телеведучих циклу дитячих пізнавальних телепрограм із перекладом на жестову мову виступили 47 дітей-митців з інвалідністю різних вікових категорій від 6 до 17 років із різноманітних куточків нашої країни (Київ і Київська область, Луганська та Донецька області, Полтава, Одеса, Вінниця), зокрема діти-переселенці зі Сходу України.

У рамках реалізації проєкту було створено 3 повноцінні дитячі пізнавальні телепрограми народознавчого напряму, хронометражем 13-17 хвилин кожна. Великим доповненням доступності проєкту став його переклад жестовою мовою, здійснений також дітьми з інвалідністю. Цей проєкт є і дитячим, і для дітей, та інклюзивним одночасно.

Контактна особа: Станіслав Гнутов, координатор культурно-мистецького проекту «Ми в ефірі», член Національної спілки журналістів України тел.: 066-975-73-88, e-mail: tv.veselka@gmail.com

Захід транслюватиметься на сайті та YouTube-каналі Укрінформу: https://www.youtube.com/user/UkrinformTV

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